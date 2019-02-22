За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих

Боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, четыре реза применив запрещенное вооружение. В результате трое военнослужащих были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиции наших защитников: дважды - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в дальнейшем - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное, из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь. Также под обстрелам оказался поселок "Крымское"" - говорится в утренней сводке.

С начала текущих суток боевики одиин раз открывали огонь, обстреляв позиции ВСУ в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка.

По данным украинской разведки, трое боевиков уничтожены и четверо получили ранения.

Напомним, в четверг на Донбассе были ранены двое военнослужащих. В среду - один боец погиб.

20 февраля президент Петр Порошенко, выступая на Генассамблее Организации объединенных наций, призвал отправить на Донбасс техническую миссию ООН.