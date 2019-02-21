В зоне ООС получили ранения двое украинских военных

На Донбассе российские боевики сегодня в течение дня пять раз обстреляли позиции украинских военных, двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник пять раз обстрелял позиции наших войск, в том числе два раза с применением вооружения, запрещенного "минскими договоренностям", - сказано в сообщении.

Боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции украинских военных около Песков; из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - возле Водяного; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Павлополя. Также незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных в районе Крымского из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

Военные подавляли огонь противника с применением дежурных огневых средств, потери боевиков уточняются.

Напомним, ранее сегодня стало известно о ранении двоих военных срочной службы, пострадавших при взрыве неустановленного предмета на полигоне в Киевской области.