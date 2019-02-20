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Один военнослужащий получил ранение на Донбассе в среду

Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.

Один военнослужащий получил ранение на Донбассе в среду
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, из них восемь раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты: дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов вблизи села Водяное; из минометов калибра 120 мм - у поселка Широкино; в районе Марьинки огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер", - говорится в собщении.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Екатериновки; дважды из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вильный", - добавили в штабе.

В ходе обстрелов один военнослужащий ВСУ был ранен.

"Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими договоренностями. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

Напомним, президент Петр Порошенко считает, что Россия готовится к военному удару по Украине и дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной.

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