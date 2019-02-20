Россия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что Россия готовится к военному удару по Украине и дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной.

Об этом он заявил в ходе дебатов Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины в среду в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что именно это является причиной необходимости обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной.

"Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2,1тыс. военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч", - отметил президент.

Порошенко также проинформировал Генассамблею ООН, что на оккупированном Донбассе российские вооруженные формирования располагают 496 танками, 938 бронированными боевыми машинами, 128 реактивными системами залпового огня, 776 артиллерийскими системами (в том числе, САУ).

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - добавил он.

Президент напомнил, что в прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала на видео конвои российской военной техники, которые незаконно пересекали участок российско-украинской границы, который не контролируется украинскими властями. По словам президента наблюдатели зафиксировали наличие на оккупированной территории новейших российских систем радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, а также электронных систем глушения БПЛА.

"Эти системы никогда не были в распоряжении украинских Вооруженных сил. Есть только одна страна, способная их производить и поставлять - Россия!", - подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что РФ, чтобы скрыть эти незаконные поставки вооружения на Донбасс, блокирует мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в районах вблизи временно неконтролируемой части украинско-российской границы. Также СММ регулярно сталкивается с масштабными ограничениями в своей ежедневной деятельности на оккупированной территории.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер констатировал ,что Россия не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе.

В то же время, американская разведка считает маловероятным масштабное нападение России на Украину в 2019 году.