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Генпрокуратура установила 66 подозреваемых по делу об убийствах на Евромайдане

46 из них скрываются в России.

Генеральная прокуратура установила 66 подозреваемых в убийствах активистов Евромайдана, 46 из которых сбежали в Россию. Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня, в день 5-й годовщины кровавых событий, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 - бежали в РФ, остальные - под стражей), ГПУ в этом году фактически завершило следствие относительно тех, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане", - написал Луценко.

Генпрокурор добавил, что комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия приняла заключение, что гибель и ранение участников мирных собраний на Майдане находится в прямой причинно-следственной связи с решениями и действиями экс-президента Виктора Януковича, экс главы СБУ Александра Якименко и его подчиненных, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его подчиненных, экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-начальника Генштаба Владимира Заманы.

Напомним, 1 февраля Генпрокуратура сообщила о завершении расследования о расстрелах на Майдане.

В период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего - 20 февраля.

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