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Девять кандидатов в президенты еще не открыли счета для ведения предвыборной агитации

Без накопительного и текущего счета вести агитацию запрещено.

Девять кандидатов в президенты еще не открыли счета для ведения предвыборной агитации
Фото: Макс Левин

Девять из 44 кандидатов в президенты Украины до сих пор не открыли счетов избирательных фондов. Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"По состоянию на 19 февраля 35 кандидатов в президенты открыли счета избирательных фондов", - сказано в сообщении.

Счета не открыли кандидаты Сергей Кривонос, Руслан Ригованов, Юрий Тимошенко, Василий Журавлев, Андрей Новак, Юлия Литвиненко, Александр Ващенко, Владимир Петров и Дмитрий Гнап.

Как известно, избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины должен иметь накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию. В соответствии с законодательством, открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом.

Обновление. В комментарии LB.ua в пресс-службе ЦИК уточнили, что информация об открытии счетов для избирательных фондов обязательно публикуется в прессе - изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер". Кандидаты извещают ЦИК и Налоговую администрацию об открытии счета только на следующий день после подачи заявления, поэтому информация об открытых счетах избирательных фондов обновляется каждый день.

8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на пост главы государства на очередных выборах 31 марта. В общем зарегистрировали 44 кандидатов. До 8 марта кандидаты могут снять свои кандидатуры с избирательной гонки.

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