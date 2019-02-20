Кремль планирует посеять в Украине хаос, - EUtoday

Тон и содержание декабрьской пресс-конференции президента РФ Владимира Путина подтвердили, что Кремль продолжит последовательно использовать ряд инструментов по дестабилизации Украины.

Об этом говорится в статье EUtoday.

Путин вспомнил инцидент в районе Керченского пролива, когда Россия захватила украинские военные судна и взяла в плен их экипаж; рассказал о ситуации на Донбассе, где российские террористы якобы защищают местное население, и о своем непринятии недавно созданной Автокефальной Православной Церкви Украины.

Российское руководство продолжает двигаться курсом, взятым сразу после подписания Минских соглашений. Это сочетание широкого спектра внутренних и внешних средств, направленных на развал украинского правительства, который Москва считает «русофобским» из-за его нежелания сдаться под натиском российской агрессии, стремящейся уничтожить все украинское и вернуть промосковских марионеток обратно во власть.

Россия продолжает комбинировать невоенные методы дестабилизации с иными гибридными формами агрессии для обеспечения благоприятной "избирательной базы" на президентских выборах в марте и парламентских – в октябре.

Пытаясь дестабилизировать оборонный потенциал Украины, Москва намерена и далее укреплять боевые возможности своих военных сил, развертываемых вдоль российско-украинской границы и в Азовском море. Наряду с усилением военного присутствия проводится дезинформационная кампания с целью сокрытия фактического количества развернутых ракетных систем и их размещения на временно оккупированной территории Крыма.

Для дестабилизации украинской внешней торговли Кремль оказывает давление на финансово-промышленные группы в странах СНГ, грозя им бойкотом на российском рынке в случае, если они продолжат сотрудничество с Киевом. Кремль также оказывает давление на Беларусь, чтобы добиться прекращения поставок нефтепродуктов в Украину из белорусских НПЗ. Кремль считает, что это должно способствовать резкому скачку цен на топливо и нанести ущерб экономике накануне выборов, тем самым сыграв на руку популистам.

В политической сфере Россия продолжает использовать своих агентов влияния для внесения раскола в украинское общество. Речь идет о возрождении кремлевского «плана Шатун», разработанного ведущим кремлевским стратегом по Украине Владиславом Сурковым.

Президентские и парламентские выборы в 2019 году предоставляют новую возможность установить в Украине режим, более лояльный к сегодняшним российским властям. Москва выделила сотни миллионов долларов на дестабилизацию Украины и сеяние политического хаоса. Ожидается, что все звенья избирательного процесса станут объектами массового вмешательства. Общественное мнение будут бомбить пропагандой, дезинформацией, кибератаками и явным подкупом избирателей.

Целью Кремля на парламентских выборах является создание мощной пророссийской фракции. С этой целью ожидается применение целого арсенала грязных уловок, включая клеветнические кампании, использование компромата, распространение "вирусных" слухов о "зраде", преувеличение существующих внутренних проблем и привлечение интернет-троллей. Эксперты Европейской службы по борьбе с дезинформацией подсчитали, что в 2018 году из 1000 зарегистрированных случаев дезинформации, распространяемых через российские СМИ, 461 новость была связана с Украиной.

Сегодня мы видим, как пророссийские агенты настаивают на "мире любой ценой" и утверждают, что все проблемы в Украине будут решены, как только будут восстановлены политические и экономические связи с Россией. Кремль вкладывает огромные средства в создание и обострение религиозной, социальной и этнической напряженности в регионах Украины, используя надежные, опробованные методы.

В Закарпатской области Кремль стремится сыграть на провенгерских сантиментах местных русинов, пытаясь обострить украинско-венгерские отношения и создавая в ЕС представление о том, что Украина нарушает права венгерского меньшинства.

Сегодня Россия дорого платит за свою агрессию – международные санкции остаются в силе, кремлевская дипломатия терпит постоянные поражения, а международные суды выносят решения против российских компаний. В США преобладают антироссийские настроения, в то время как ЕС и большинство стран-членов ЕС осуждают агрессию РФ. В условиях международной изоляции, санкций и неприятия Кремль возлагает большие надежды на смену власти в Украине, что на данный момент является приоритетом внешней политики России.