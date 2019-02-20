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Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС

Страны союза перейдут на новые идентификационные карты в течение 10 лет.

Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
Фото: depositphotos.com/Rashevskiy

Европейский союз согласовал новые требования к удостоверениям личности граждан государств сообщества и временным и постоянным видам на жительство. Соответствующее положение было согласовано Европарламентом и Советом ЕС во вторник, 19 февраля, и опубликовано на сайте Европейского совета.

Согласно новым правилам, идентификационные карты будут производиться в унифицированном формате кредитной карты с магнитной полосой, соответствующей минимальным стандартам безопасности и защиты документа, рекомендованным Международной организацией гражданской авиации.

На картах будет чип для бесконтактного считывания с записанной фотографией владельца в цифровом формате и двумя отпечатками пальцев. На поверхности карты будет указан цифровой код страны, выдавшей документ, на фоне флага Евросоюза.

Такие документы могут выдаваться на срок от 5 до 10 лет. Все страны ЕС должны начать выдавать новые идентификационные карты в течение двух лет после вступления этой нормы в силу, а все старые документы должны быть заменены в течение 10 лет.

Напомним, во вторник, 19 февраля, Европейский союз согласовал новый пакет санкций в отношении России вследствие агрессии в Азовском море.

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