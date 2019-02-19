В Марселе неизвестный напал с ножом на прохожих

Мужчина с ножом ранил двух человек на оживленной улице во французском Марселе. Нападавший начал угрожать сотрудникам полиции и был застрелен, передает DW.

Нападение произошло на оживленной улице в центре города. Его причина пока остается неизвестной.

По данным BFM TV, вследствие нападения ранения получили четыре человека.

"Мужчина вытащил пистолет и ранил двух человек ножом. Один пострадавший, раненый в шею, находится в тяжелом состоянии, а другой получил легкие ранения. Третий пострадавший был ранен выстрелом из пистолета, а четвертый получил ранение в щеку, пока не известно, является это осколками пули или раной от ножа", - говорится в сообщении.

Марсельская прокуратура начала расследование. По данным источника, речь о теракте не идет. Преступник - мужчина 1983 года рождения, был освобожден из тюрьмы в октябре 2018 года. Он был осужден за убийство своего отца в 2005 году.

Напомним, в мае 2018 террорист с ножом атаковал прохожих в центре Парижа: один погиб, четверо ранены. Преступника застрелил полиция, он оказался уроженцем Чечни.