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В Марселе неизвестный напал с ножом на прохожих

Полиция застрелила нападавшего.

В Марселе неизвестный напал с ножом на прохожих
Фото: EPA/UPG

Мужчина с ножом ранил двух человек на оживленной улице во французском Марселе. Нападавший начал угрожать сотрудникам полиции и был застрелен, передает DW.

Нападение произошло на оживленной улице в центре города. Его причина пока остается неизвестной.

По данным BFM TV, вследствие нападения ранения получили четыре человека.

"Мужчина вытащил пистолет и ранил двух человек ножом. Один пострадавший, раненый в шею, находится в тяжелом состоянии, а другой получил легкие ранения. Третий пострадавший был ранен выстрелом из пистолета, а четвертый получил ранение в щеку, пока не известно, является это осколками пули или раной от ножа", - говорится в сообщении.

Марсельская прокуратура начала расследование. По данным источника, речь о теракте не идет. Преступник - мужчина 1983 года рождения, был освобожден из тюрьмы в октябре 2018 года. Он был осужден за убийство своего отца в 2005 году.

Напомним, в мае 2018 террорист с ножом атаковал прохожих в центре Парижа: один погиб, четверо ранены. Преступника застрелил полиция, он оказался уроженцем Чечни.

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