Российским военным законодательно запретили рассказывать о службе в интернете и СМИ

Госдума России приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

За закон "О статусе военнослужащих" проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто.

Отмечается, что необходимость принятия закона связана с тем, что военнослужащие "представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций". Также такая информация может быть использоваться "для информационного и информационно-психологического воздействия", говорится в пояснительной записке.

Законом устанавливается "запрет военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять средствам массовой информации либо с использованием сети интернет распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам".

Аналогичный запрет предложено распространить и на сведения о сослуживцах, а также членах семей и родителях военнослужащих, в том числе "информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период".

Также для военных ограничат использование устройств, которые могут через интернет распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

Напомним, в 2015 году военнослужащим тольяттинской военной части №21208 приказали сдать мобильные телефоны и удалить свои страницы в соцсетях после того, ка в Луганской области были задержаны спецназовцы, которые служили в этой части.

Минобороны РФ неоднократно опровергало участие действующих военнослужащих российской армии в боевых действиях на Донбассе. При этом руководство страны, в том числе президент, говорили о "добровольцах", которые воюют "по зову сердца".

Однако, Москву неоднократно уличали во лжи, так как у убитых или попавших в плен на Донбассе военных были документы, свидетельствующие о том, что они находятся на действительной военной службе. Также военнослужащих "вычисляли" по фото, из-за чего Минобороны РФ просило их отказаться от использования соцсетей.