Италия и Франция ссорятся из-за евровыборов и... Кремля?

Фото: EPA/UPG Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттэо Сальвини

Итальянское правопопулистское правительство продолжает ссориться с Макроном, зарабатывая баллы перед будущими европейскими выборами и стараясь выслужиться перед Кремлем. Пока все получается — рейтинг правопопулистов довольно высок, а Кремль, похоже, доволен.

Опереточная война

Все, кто следит за европейской политикой, видит, как часто в последнее время Париж и Рим обмениваются выпадами. Порой за рамками дипломатических приличий. То Макрон посочувствует итальянцам из-за такого недостойного правительства, то Ди Майо встречается с наиболее радикальными представителями «желтых жилетов» и советует «не бросать борьбу», а Сальвини заявляет, что, мол, «Макрон и его друзья очень нас боятся: потому что в 2019 их ожидает весна народов, которая их сметет».

Взаимные атаки нарастали с лета, и к февралю дело дошло до отзыва французского посла из Рима. Тут газеты не могли не вспомнить, что такое последний раз случалось в июне 1940 года, когда Италия объявила войну Франции. И вот — новая война. Но, по законам жанра, теперь в виде фарса. Внешне опереточная такая война, которая не грозит появлением танков на улицах Рима или Парижа, но которая приводит к появлению еще более глубоких линий разлома в Евросоюзе. Не из-за собственно препирательств Франции и Италии, а по причинам более глубоким и уходящим далеко за пределы ЕС.

Нынешний разрыв удалось загладить: Париж на днях (15.02) объявил, что посол возвращается. «(Президент Италии) Маттарелла позвонил Макрону, они поговорили, - сказала министр иностранных дел Франции Натали Луазо, - подчеркнули, как важна дружба между Францией и Италией. Мы выслушали политических лидеров, которые доходили было до совершенно недружественных и неприемлемых слов и действий, они сожалеют об этом», - сказала глава МИД.

Фото: banker.bg Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Италии Серджо Матарела

Как спрогнозировал на днях ее коллега, европеист Энцо Моаверо Миланези: «Я совершенно уверен, что мы нормализуем институциональные отношения, - заявил министр в интервью крупному изданию «Ла Репубблика», - но останется глубинное политическое противостояние, возможно, даже более резкое по тону — то, которое касается партий. Нужно всегда сразу уточнять, когда кто-то высказывается как член определенной партии, а не как член правительства. Так конфликт между партиями не будет переноситься на диалектику между государствами».

Собственно, никто и не рассчитывает, что на этом франко-итальянский конфликт будет исчерпан. Вероятнее всего, он будет продолжаться в виде пиков и спадов до европейских выборов. И в определенной степени, он выгоден обеим сторонам: ведь не только Сальвини и Ди Майо, но и Макрону нужно думать о рейтинге.

Нельзя сказать, чтобы одна из сторон была во всем права, а другая — во всем виновата. Однако у Франции есть еще один серьезный повод для беспокойства, о котором пока вслух не говорится.

Как утверждает независимый исследователь права и международных отношений Лука Ловизоло, было бы упрощением считать, что Рим и Париж ссорятся только в виду майских выборов в Европарламент. Или даже — только из-за обычных «разногласий между партиями». «Макрон, - говорит Ловизоло, - в отличие от итальянских граждан, отлично знает, что за двумя правящими в Италии партиями стоит Москва. И когда он отзывает посла из Италии, негодуя по поводу возможного итальянского вмешательства во французские дела, он на самом деле имеет в виду куда более тревожащее вмешательство Москвы, через верные ей итальянские партии». В таком случае речь идет уже не просто о разногласиях между двумя странами-членами НАТО, а о влиянии третьего, притом недружелюбного, игрока. И фактически об изменении геополитической позиции Италии, подчеркивает эксперт.

Фото: Укринформ

«Весна народов»?

Эта партия разыгрывается не только между Римом и Парижем, в ней участвуют еще и Брюссель, Москва и Каракас, утверждает Ловизоло. Ярким примером изменения позиции Италии стало голосование по венесуэльскому вопросу. Как известно, Европарламент 31 января проголосовал за признание Хуана Гуайдо законным президентом. При этом более 190 евродепутатов из разных стран и партий, которых объединяет любовь к путинской России, высказались или против этого решения, или воздержались от голосования. Италия же стала единственной страной ЕС, где именно представители правящих партий проголосовали в интересах Кремля (они воздержались). Практически впервые правящая коалиция Италии так наглядно показала, что понимает, где лежат интересы хозяина Кремля и как их не ущемить. И впервые так очевидно отошла от своего обычного геополитического позиционирования.

Итак, уже сейчас у Путина «в кармане» чуть ли не четверть евродепутатов, в том числе и - «благодаря» Италии — из правящих партий. А если после выборов эта пропорция качнется в еще более выгодную для РФ сторону?

Может быть, ЕС выстоит и даже тогда, но зачем нам нужен ЕС, управляемый из Кремля?

...Сальвини говорит о «весне народов». Это навевает не особенно приятные ассоциации. Риск, что «весна народов» будет «русской», вполне реален. И даже танков для этого не надо, зачем? Сами все сделают. Трудно сказать за остальных европейцев, но вот существенный процент итальянцев под влиянием раздерганных эмоций действительно может проголосовать за антиевропейские (уже правящие в Риме) силы. Так уже было в Великобритании — Брекзит был совершенно таким же, эмоциональным голосованием по типу «достало все!». И оформление этого «достало все», с которым сегодня никто не знает, что делать, тоже запланировано на весну.

Может быть, все же на этот раз здравомыслие возьмет верх?

Будет ли весна в Европе «русской», еще не известно, то уже понятно, что она будет жаркой — между Брекзитом и евровыборами скучать не придется.