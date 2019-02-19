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Мать отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Скрипаля просит признать его пропавшим без вести

Племянница экс-разведчика считает, что Сергея и Юлии Скрипаль давно нет в живых.

Мать отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.
Фото: mk.ru

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери.

Об этом российскому "Интерфаксу" сообщила племянница Скрипаля Виктория.

"Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве", - сказала Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью Сергея Скрипаля Еленой. Женщины собирались подать документы на визу в Великобританию, но 90-летняя Елена Скрипаль отказалась от поездки по состоянию здоровья. Виктории власти Великобритании неоднократно отказывали в выдаче визы.

Виктория Скрипаль считает, что и Сергея, и Юлии Скрипаль давно нет в живых, пишет ТАСС.

17 февраля газета The Sunday Times сообщила об ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля. По информации издания, медики опасаются, что 67-летний экс-разведчик вряд ли когда-нибудь полностью излечится от последствий отравления.

Отец и дочь Скрипали были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон возложил вину за отравление на российские спецслужбы.

Россия отвергает обвинения в свой адрес, а также добивается от британских властей встречи российских дипломатов с Сергеем и Юлией Скрипаль. Как сообщалось, Юлия отказалась от помощи России и попросила кузину не приезжать.

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