Парламент Болгарии проверит информацию о попытке отравления "Новичком" владельца оружейной компании

Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб парламента Болгарии проведет слушания после публикации информации о попытке отравления болгарского предпринимателя владельца оружейной компании "Емко" Емельяна Гебрева. Об этом пишет Укринформ.

Руководитель фракции ГЕРБ Цветан Цветанов заявил, что слушания пройдут в четверг 14 февраля.

"Надеюсь, что болгарские, британские и европейские правоохранительные структуры активно работают в рамках расследования этого случая", - заявил Цветанов.

Ранее британские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей - офицере российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов.

В расследовании The Insider и Bellingcat говорится, что Федотов связан с покушением на болгарского предпринимателя владельца оружейной компании Емельяна Гебрева в 2015 году.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил журналистам, что видит лишь два возможных мотива: его компания производила поставки оружия в Украину, а также Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

По заключению Bellingcat, Федотов, в случае покушения на Гебрева, вел себя по той же схеме, что и в случае с отравлением Скрипалей: он прилетел в Софию из Москвы за два дня до предполагаемого нападения на болгарского бизнесмена и вернулся в Россию не по обратному билету, а через Стамбул. После покушения на Скрипалей Федотов тоже вернулся в Россию не обратным рейсом, а через другую европейскую столицу.

Болгарский бизнесмен Гебрев в апреле 2015 года был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме в Софии. Примерно в это же время его взрослый сын и один из руководителей его компании внезапно заболели. Все трое были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Врачи так и не установили, что это был за яд.

Они обратились за помощью к двум ведущим лабораториям, специализирующимся на контроле над химическими вооружениями. Одна из них, лаборатория университета Хельсинки, выявила следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семейству "Новичка", как и в случае со Скрипалями.

Через месяц после госпитализации состояние Гебрева улучшилось, и его выписали. Он рассказал Bellingcat, что в конце мая снова почувствовал себя плохо и был повторно госпитализирован. Источники в правительстве Болгарии подтвердили информацию, содержащуюся в расследовании Bellingcat.