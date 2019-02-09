В Париже активисты "желтых жилетов", выходящие в знак протеста на улицы тринадцатую неделю подряд, вступили в субботу, 9 февраля, в столкновения с полицией в районе здания Национального собрания на левом берегу Сены.

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, передает DW.

Фото: EPA/UPG

По данным AFP, один из собравшихся получил тяжелую травму из-за детонации светошумовой гранаты. В результате взрыва ему оторвало кисть, после того как он попытался оттолкнуть летящий в его сторону снаряд рукой.

По предварительным данным, пострадавший - фотограф. Спасатели оказали ему помощь на месте, после чего увезли в больницу.

Всего в столице Франции 9 февраля запланированы четыре манифестации. Акции протеста также заявлены в Бордо, Тулузе и Нанте. На этот раз активисты выступали против планов властей ужесточить законодательство, касающееся проведения акций протеста и предусматривающее серьезные наказания для демонстрантов, скрывающих свои лица.

Фото: EPA/UPG

Ранее сообщалось, что во Франции подожгли дом председателя Национального собрания Ришара Феррана. С тех пор как во Франции начались протесты "желтых жилетов", нападениям подверглись дома целого ряда депутатов Национального собрания от президентского большинства. В адрес некоторых парламентариев поступают угрозы, в том числе в социальных сетях.