В Париже активисты "желтых жилетов", выходящие в знак протеста на улицы тринадцатую неделю подряд, вступили в субботу, 9 февраля, в столкновения с полицией в районе здания Национального собрания на левом берегу Сены.
Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, передает DW.
По данным AFP, один из собравшихся получил тяжелую травму из-за детонации светошумовой гранаты. В результате взрыва ему оторвало кисть, после того как он попытался оттолкнуть летящий в его сторону снаряд рукой.
⚠️ MÁXIMA DIFUSIÓN ⚠️#ActeXIII Pierde la mano un #GJ Il a perdu sa main 😱😱😱😱😱#GiletsJaunes #Acte13 #ActeXIII#ChalecosAmarillos #YellowVests #ViolencesPolicieres#GlobalRevolution 📣📣— ChalecosAmarillos Catalunya🎗️ (@Armilles_G) 9 февраля 2019 г.
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По предварительным данным, пострадавший - фотограф. Спасатели оказали ему помощь на месте, после чего увезли в больницу.
Всего в столице Франции 9 февраля запланированы четыре манифестации. Акции протеста также заявлены в Бордо, Тулузе и Нанте. На этот раз активисты выступали против планов властей ужесточить законодательство, касающееся проведения акций протеста и предусматривающее серьезные наказания для демонстрантов, скрывающих свои лица.
Ранее сообщалось, что во Франции подожгли дом председателя Национального собрания Ришара Феррана. С тех пор как во Франции начались протесты "желтых жилетов", нападениям подверглись дома целого ряда депутатов Национального собрания от президентского большинства. В адрес некоторых парламентариев поступают угрозы, в том числе в социальных сетях.