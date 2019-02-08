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Меркель опровергла слухи о разладе между Берлином и Парижем

Канцлер Германии прокомментировала отказ Макрона посетить форум в Мюнхене.

Меркель опровергла слухи о разладе между Берлином и Парижем
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отношения Франции и Германии дружественны и стабильны, несмотря на слухи и отмену визита Эмманюэля Макрона на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом она сообщила журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, как часто я встречаюсь с президентом Макроном... Если несколько дней назад он сказал, что не приедет в Мюнхен, то все равно будет много совместных встреч, на примере которых вы сможете убедиться, что дух Ахенского договора жив", - сказала Меркель, отвечая на вопрос о дисбалансе, якобы наметившемся в отношениях двух стран.

Слухи о разладе в отношениях между Францией и Германией появились после сообщений немецких СМИ о том, что Париж выступит в ЕС против линии Берлина по Nord Stream-2, а также после решения президента Макрона отменить участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, 7 февраля Макрон отменил совместное с Меркель выступление на форуме в Мюнхене, запланированное на 16 февраля, из-за разногласий по "Северному потоку-2".

22 января Франция и Германия подписали "Ахенский договор" о сотрудничестве и интеграции. Ожидается, что он станет дополнением к Елисейскому договору о двухстороннем сотрудничестве, подписанному в 1963 году президентом Шарлем де Голлем и первым федеральным канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

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