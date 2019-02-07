Макрон отменил совместное выступление с Меркель из-за разногласий по "Северному потоку-2"

Французский президент не нашел в своем графике времени для визита в Мюнхен.

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоятся 15-17 февраля, на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта "Северного потока-2". Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

По данным источников газеты, французская сторона объяснила решение тем, что рабочий график президента не позволяет ему принять участие в конференции. В то же время издание отмечает, что отказ выступать вместе с Меркель "всегда является символическим сигналом" того, что происходит "постепенное отчуждение" ключевых союзников в ЕС.

В Мюнхене 16 февраля было запланировано совместное выступление Макрона с канцлером Ангелой Меркель перед участниками авторитетного форума. Сегодня Меркель заявила, что Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2".

Напомним, МИД Франции распространил сообщение о намерении Франции поддержать изменение газового законодательства Европейского союза так, чтобы его действие распространялось на российский газопровод "Северный поток-2".