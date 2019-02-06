Где правда, а где ложь в том, что сказал Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом

Во вторник выступая перед Конгрессом со своим вторым докладом «О положении дел в стране» Дональд Трамп заявил о том, на повестке дня важными являются вопросы миграции, раскритиковал «нелепые партизанские расследования», а также объявил, что в феврале он проведёт вторую личную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном .

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Администрация Трампа создала около 600.000 новых рабочих мест

Трамп был почти близок. С января 2017 года, когда Трамп принял пост президента США, в стране было создано 454 000 рабочих мест, что является одним из самых значительных результатов за последние 20 лет. Цифры Трампа отмечают ускорение тенденции роста, которая началась в 2010 году при президенте Бараке Обаме. Тем не менее, после десятилетий автоматизации производства и изменений в промышленности в США, оно занимает в процентном соотношении гораздо меньшую частью экономики страны, чем это было десятилетия назад. В то время как в 1979 году в обрабатывающей промышленности было занято 19,5 миллиона человек, в конце 2018 года в этой отрасли было задействовано 12,8 миллиона американцев.

Трамп запустил «беспрецедентный экономический бум»

«Всего через два года после выборов мы запустили беспрецедентный экономический бум - бум, который раньше редко наблюдался», - сказал Трамп.

Трамп вступил в должность в условиях быстро развивающейся экономики, и с самого первого дня он пользуется этим. Но нет никаких доказательств того, что он создал этот бум. Некоторые экономисты утверждают, что он ускорил рост за счет снижения налогов - турбонаддува и без того процветающей экономики, в то время как другие утверждают, что закрытие правительства, тарифы и торговая война замедлили рост.

Однако большинство может согласиться с тем, что экономика Трампа - то, что он рекламирует среди своих самых больших успехов - была построена на восходящей динамике роста, который начался при Обаме.

И хотя экономика Америки сильна, в предыдущие годы она росла более быстрыми темпами. Например, в 1983 году годовой ВВП страны составлял 7,9%. Во втором квартале 2018 года ВВП составил 4,2%.

Трамп: уровень безработицы достиг самого низкого уровня за последние полвека

Цифра Трампа точна, хотя она, в частности, является продолжением сильной тенденции роста, начавшейся после окончания рецессии в 2010 году.

Когда уровень безработицы снизился до 3,7% в сентябре 2018 года, это действительно стало самым низким показателем безработицы с декабря 1969 года, согласно Бюро статистики труда. Но уровень безработицы с тех пор снизился до 4 в январе, что выше 3,8%, достигнутого администрацией Клинтона в апреле 2000 года.

Это, безусловно, правда, что экономика сейчас значительно улучшилась, чем десять лет назад. Безработица неуклонно снижается после окончания экономического спада в 2010 году.

Но это нечеткая картина, когда речь идет о том, заслуживает ли Трамп кредит за низкий уровень безработицы или же он продолжил развитие, начатое администрацией Обамы. За 24 месяца, прошедшие с тех пор, как Трамп был на своем посту, общая занятость вне сельского хозяйства выросла почти на 4,9 миллиона человек. За тот же период времени (24 месяца) в конце срока полномочий Обамы общая занятость вне сельского хозяйства выросла примерно на 5,1 миллиона человек.

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Трамп хвастается энергетической революцией, говоря, что сейчас США является производителем №1 нефти и природного газа

Во вторник вечером Трамп заявил, что «мы развязали революцию в американской энергетике - Соединенные Штаты в настоящее время являются крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире».

Несмотря на то, что США являются ведущим производителем нефти и газа в мире, президент требует неоправданного кредита. Так было ещё с середины работы администрации Обамы. Управление энергетической информации США установило, что в 2017 году Соединенные Штаты добывали больше всего нефтяного и сухого природного газа из всех стран мира.

Но это не недавний феномен. США возглавляют списки по количеству производства в обеих категориях с 2013 года (для нефти) и 2011 года (для природного газа).

Трамп говорит, что ни одна страна не может конкурировать с экономикой Америки

Трамп сказал во вторник вечером, что «в мире нет никого, кто мог бы конкурировать с Америкой», прежде чем позже сказать, что США переживают экономическое чудо.

Хотя экономика США в целом была сильной, это не самая быстрорастущая экономика в мире, и некоторые утверждают, что она на самом деле не самая большая. Согласно последним оценкам Международного валютного фонда в «Перспективах развития мировой экономики», согласно прогнозам, Индия будет иметь самые высокие темпы экономического роста среди основных экономик в 2019 и 2020 годах, где она составит порядка 7,5–7,7% роста ВВП. В Китае прогнозируется рост примерно на 6,2% в 2019 и 2020 годах. В то же время в Соединенных Штатах этот показатель составит всего 2,5% в 2019 году и 1,8% в 2020 году.

У Соединенных Штатов самый высокий номинальный ВВП среди стран мира, по данным МВФ. Эта единица измерения не учитывает стоимость жизни в разных странах, поэтому многие экономисты используют также меру, называемую паритетом покупательной способности, которая корректирует валовой внутренний продукт с учетом более низких потребительских цен и уровня жизни. Используя эти подсчёты, Китай превзошел Соединенные Штаты как страна с крупнейшей мировой экономикой ещё в 2014 году.

Трамп берёт кредит доверия для проведения реформы уголовного правосудия

«Обе стороны объединились для проведения реформы уголовного правосудия. Они сказали, что это невозможно, - сказал Трамп во вторник вечером.

Трамп прав, что он подписал закон о первой радикальной реформе тюремного заключения за последние десятилетия. Это законодательство, Закон о первом этапе, включает положения о реформе приговоров, например, сокращение некоторых обязательных минимальных наказаний за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, и решение проблемы расового неравенства в федеральной пенитенциарной системе.

Правда и то, что законодатели пытались и не смогли принять аналогичный пакет реформ во время второго срока Обамы, но именно республиканцы заблокировали этот законопроект, несмотря на общую двухпартийную поддержку.

Фото: Wiki

Это согласованное законодательство было введено сенатором Чаком Грассли, штат Айова, и сенатором Диком Дербином, штат Иллинойс, в 2015 году. Его поддержали тогдашний спикер палаты Пол Райан, братья Кох и президент Барак. Обама.

Но лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл не хотел выдвигать вопрос на голосование во время бурных выборов 2016 года, и часть законодателей Республиканской партии - включая сенатора Тома Коттона из Арканзаса и Джеффа Сессиона из Алабамы - обвинили в том, что законопроект приведет к освобождению насильственных преступников. В результате за законопроект не было ни единого голосования во время президентства Обамы.

В 2018 году, однако, Трамп - благодаря значительному лоббированию со стороны своего зятя Джареда Кушнера - поддержал законопроект, побудив Макконнелла согласиться довести законопроект до реализации. Некоторые сторонники, все еще поддерживая усилие, утверждали, что это не идет достаточно далеко. Пока что законопроект касается только федерального тюремного населения, которое составляет только около 12% заключенных в США.

Трамп говорит, что влиятельные политики и кредиторы настаивают на открытых границах

Он подчеркнул свою готовность бороться с нелегальной иммиграцией, заявив, что «состоятельные политики и кредиторы стремятся к открытым границам, живя за огромными стенами, воротами и охранниками».

Многие демократы призвали реформировать применение иммиграционного законодательства – в частности, некоторые призывали отменить и переосмыслить осуществление иммиграционного и таможенного законодательства - но ни один известный законодатель не настаивал на открытых границах. Лидеры демократов на фоне недавней борьбы за госбюджет, которая привела к самому длительному «шатдауну» в истории США, неизменно отвергали стену Трампа, все еще выступая за безопасность границ в целом.

«Мы все согласны с тем, что нам нужно защищать свои границы, соблюдая при этом наши ценности: мы можем построить инфраструктуру и дороги в наших портах въезда; установить новую технологию для сканирования легковых и грузовых автомобилей на предмет наркотиков, поступающих в нашу страну; нанять персонал, который нам нужен для содействия торговле и иммиграции на границе, финансировать больше инноваций для обнаружения несанкционированных переходов », - заявила в январе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, штат Калифорния.

И хотя мем, распространяемый консерваторами в социальных сетях, утверждает, что вокруг дома Пелоси в Калифорнии есть стена – а президент утверждал, что вокруг дома бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне есть стена – но вокруг нее нет никаких стен. Передняя часть дома Обамы хорошо видна на фотографиях, а дом, обнесенный стеной, изображенный на меме, на самом деле не является домом Пелоси, сообщает издание «ПолитиФект», оценивая претензию: "на воре и шапка горит".

Фото: Пит Соуза Снеговик за окном Овального кабинета, которого установили сотрудники президентской администрации, чтобы разыграть Обаму. 16

По данным издания «Вашингтон Пост», Обама добавил ограждение и будку для охраны. Бывшие президенты имеют секретную службу защиты пожизненно.

Трамп говорит, что состояние южной границы «не регулируется законом», что угрожает безопасности всех американцев

Американская иммиграционная система разрушена - с этим могут согласиться эксперты, защитники и политики по всему спектру - но мало свидетельств того, что южная граница переживает новое чрезвычайное положение. Насилие не распространяется через границу, и террористы не попадают в толпу, пытаясь пересечь ее. По словам пограничных властей, незаконные наркотики в основном поступают через легальные въездные порты, а не через неохраняемые участки границы.

Незаконные пересечения границы снижались в течение многих лет, и, хотя в последние месяцы уровень опасений на границе возрос, они все еще заметно ниже, чем двадцать лет назад, как показывают данные таможенных и пограничных служб.

И хотя Трамп сосредоточился на границе, нелегальная иммиграция в США продвигается благодаря другому фактору: людям, которые просрочивают свои визы. По данным Министерства внутренней безопасности США, более 701 900 человек просрочили свои визы в 2017 финансовом году. Люди, которые просрочивают свои визы, обычно въезжают в страну через аэропорт, а не со стороны границы.

Трамп: ранее демократы поддерживали возведение стены

Это правда, но Трамп отверг поддерживаемое демократамии законодательство как неадекватное.

Десятки демократов, в том числе лидер сенатского меньшинства Чак Шумер из Нью-Йорка, проголосовали за закон о безопасном заборе 2006 года, который санкционировал строительство забора вдоль примерно 700 миль границы между Соединенными Штатами и Мексикой. Трамп высмеял это ограждение в 2016 году как "такую маленькую стену, такую пустую стену".

Фото: EPA/UPG Поезд с мигранты из Центральной Америки, которые направляются в США, Тихуана, Мексика.

«Мы получаем миллиарды долларов прибыли с налогов на реализацию китайского товара»

Трамп пообещал исправить «пагубную» торговую политику и сказал, что он «дает понять Китаю, что кража американских рабочих мест и богатства закончилась». Он продолжил: «Поэтому мы недавно установили налоги на 250 миллиардов долларов китайских товаров - и теперь наше Казначейство получает миллиарды долларов».

Президент изображает это как победу Америки над иностранными компаниями. И хотя правительство США получает миллиарды долларов в виде налогов, большинство из них платят не китайцы, а американские потребители.

Эксперты сообщили «НБС Ньюз» в декабре, что Трамп неправильно понимает налоги, которые взимаются с иностранных товаров при их импорте. Американские потребители обычно в конечном итоге оплачивают эти налоги, а не иностранные компании. Хотя один эксперт сказал, что есть некоторые свидетельства того, что китайские корпорации могут снижать цены, чтобы поглотить часть налогов и оставаться более конкурентоспособными на американских рынках. Ожидается, что потребители будут платить основную часть этой суммы.

Трамп: Сан-Диего показывает пример успешной работы стены в целях борьбы с незаконной иммиграцией

Когда Трамп утверждает, что Соединенным Штатам нужна стена вдоль южной границы, он любит указывать на успех Сан-Диего. «В Сан-Диего раньше был наиболее незаконный пункт пересечения границы в стране», - сказал Трамп во вторник вечером. «В ответ была установлена крепкая стена безопасности. Этот мощный барьер почти полностью положил конец незаконным пересечениям границы».

Военизированная граница, касающаяся населенных пунктов Империал-Бич, Сан-Исидро и Отай-Меса, способствовала 75-процентному снижению количества переходов через несколько лет после того, как в 1990-х годах было установлено ограждение, согласно данным таможенной и пограничной службы США.

Там двойные и тройные барьеры укрепляют крайний западный участок границы между США и Мексикой, протяженностью почти 2000 миль, поскольку агенты пограничного патруля США управляют внедорожниками вдоль фасадных дорог и парят над вертолетом.

Тем не менее, утверждают эксперты, из-за ужесточения границы мигранты оказались в отдаленных и более опасных районах. Аризона стала главным место пересечения границы, но мигранты часто там умирают от обезвоживания. Горы к востоку от Сан-Диего также стали зоной пересечения, где мигранты умерли от переохлаждения.

Трамп утверждает, что в 2018 году снизились цены на лекарственные препараты

«Уже в результате усилий и работы моей администрации цены на лекарства в 2018 году максимально снизились за последние 46 лет», - сказал Трамп во вторник.

Президент впервые заявил, что цены на лекарства начнут падать в мае, но исследование информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс»о ценах на лекарства в первой половине года показало, что в целом цены все ещё растут. За первые семь месяцев 2018 года они обнаружили, что для каждого снижения цены было 96 скачков.

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За период с января по июль 2018 года цены выросли меньше, чем за аналогичные периоды прошлого года, но компании всё же подняли цены значительно больше, чем их снизили. В конце мая президент объявил, что фармацевтические компании будут добровольно снижать цены в течение двух недель. За два месяца после этого произошло 395 повышений цен и 24 снижения.

В интервью агентству «АП» в то время министр здравоохранения Алекс Азар сказал, что пройдет некоторое время, прежде чем цены на лекарства действительно упадут. Он отметил сложность рынка лекарств и стимулы для производителей лекарств повысить цены, чтобы увеличить прибыль.

НАФТА стала для Америки «историческим просчётом»

Трамп, призывая Конгресс поддержать его новое торговое соглашение, сказал, что встречался с мужчинами и женщинами по всей стране, чьи «мечты были разбиты НАФТой».

Существует много оценок потери рабочих мест из-за Североамериканского соглашения о свободной торговле эпохи Клинтона (НАФТА), но «миллионы» выше, чем число, рассчитанное большинством групп по всему идеологическому спектру.

Роберт Э. Скотт из Института экономической политики в поддержку рабочей силы обнаружил, что в период с 1993 г. (незадолго до реализации НАФТА) и 2014 г. из-за дефицита торгового баланса США с Мексикой было вытеснено около 851 700 рабочих мест в США. Это данные, на которые ссылался Берни Сандерс во время своей кампании в 2016 году, когда он часто осуждал потерю работы из-за НАФТА.

Исследование, проведенное в 2014 году Институтом международной экономики Петерсона, показало, что, несмотря на то, что НАФТА ежегодно перемещает около 203 000 рабочих мест из-за импорта, связанного с НАФТА, импорт поддерживает 188 000 новых рабочих мест, что приводит к чистым потерям всего около 15 000 ежегодно.

А беспартийная исследовательская служба Конгресса в 2017 году написала, что «в действительности НАФТА не привело к огромным потерям рабочих мест, которых опасались критики, или к большим экономическим выгодам, предсказанным сторонниками. Чистое общее влияние НАФТА на экономику США, по-видимому, было относительно скромным, в первую очередь потому, что торговля с Канадой и Мексикой составляет небольшой процент от ВВП США».

Нью-Йорк разрешает аборты «за мгновение до рождения»

«Не может быть большего контраста с красивым изображением матери, держащей своего маленького ребенка, чем ужасающие картины, которые наш народ видел в последние дни», - сказал Трамп, выступая против абортов, которые происходят позже позволенного срока во время беременности. «Законодатели в Нью-Йорке с восторгом приветствовали принятие закона, который позволил бы вырвать ребенка из чрева матери за мгновение до рождения».

Это неправда.

Недавно государство приняло закон, ослабляющий ограничения на аборты в штате, разрешающий аборты после 24 недели беременности, если плод нежизнеспособен или когда это необходимо для защиты жизни матери. Президент рисует картину здоровой матери и ребенка, но аборт не будет законным в этом сценарии после 24 недель в штате Нью-Йорк.

Демократ-губернатор Эндрю Куомо отбросил замечания в сторону, отметив, что это «просто зеркало федерального закона» - права на аборты, закрепленные в решении Верховного суда «Роу против Уэйда».

Более того, аборты на поздних сроках беременности чрезвычайно редки; Центры по контролю заболеваний сообщают, что только 1,3 процента абортов в США в 2015 году были проведены в течение или после 21-й недели.

Губернатор штата Вирджиния заявил, что он «казнил бы ребёнка после его рождения»

Говоря об аборте, Трамп сказал: «У нас был случай с губернатором Вирджинии, когда он заявил, что после рождения будет казнить детей».

Представитель губернатора Ральф Нортам оспорил это толкование запутанных замечаний по этому делу, которые он сделал несколько дней назад, и следует отметить, что Нортам обсуждал гипотетическую процедуру, которая может возникнуть только в случаях серьезных физических повреждений или нежизнеспособной беременности.

Тем не менее, Нортам вызвал общественное негодование, когда ответил на гипотетический вопрос по поводу предлагаемого законопроекта, благодаря которому женщине было бы куда легче делать аборт на более поздних сроках беременности по медицинским причинам. Во время интервью на одной из радиопрограмм Нортаму задали вопрос по поводу аборта во время родов, то есть третьего триместра, он отметил, что к такому виду процедур прибегают только в случае серьезных отклонений или нежизнеспособной беременности. Он сказал, что в таком случае «младенец может быть реанимирован, если того хочет мать и семья, и тогда уже начинается дискуссия между матерью и врачами».

Стоит отметить, что предлагаемый закон Вирджинии, который не был одобрен республиканцами, не предлагал легализацию абортов в третьем триместре; это уже законно в государстве. В законопроекте предлагалось изменить количество врачей, необходимых для одобрения такого рода абортов – от одного до трех специалистов. Также, законом предусматривалось расширение перечня проблем со здоровьем, которые позволили бы женщине получить разрешение на такой аборт.

Фото: uk.wikipedia.org Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk

«За последние 2 года мы начали полностью восстанавливать армию США»

Несмотря на частые дискуссии Трампа о «восстановлении» и «реформировании» военной мощи Америки, последний законопроект, подписанный им для финансирования национальной обороны, меньше того, что подписанный Обамой законопроект в 2011 году.

В 2019м финансовом году Трамп подписал закон о «Национальной Обороне», в котором выделено 716 млрд. долларов на операции национальной обороны, включая 639 миллиардов долларов для Пентагона. Это меньше, чем 726 миллиардов долларов, предусмотренная Законом о государственной обороне 2011 года.

Пока не ясно, что в конечном итоге Трамп предложит на оборонные расходы в 2020 финансовом году.

В своем твите 4 декабря он, похоже, осудил сумму расходов на оборону, сказав: «США потратили 716 миллиардов долларов в этом году. Безумие!» (Он ссылается на тот же законопроект, который он подписал).

Но спустя несколько дней после сообщений о том, что он хотел сократить будущие расходы до 700 миллиардов долларов, администрация дала понять, что Трамп вместо этого согласится на просьбу тогдашнего министра обороны, Джима Мэттиса, увеличить это число до 740 миллиардов долларов.

Перевод выполнила Юлия Пальчинская