Папа Франциск допустил свое посредничество для преодоления кризиса в Венесуэле

Папа Франциск подтвердил, что получил письмо от президента Венесуэлы Николаса Мадуро с просьбой помочь возобновить переговоры, чтобы положить конец политическому кризису в стране, но исключил любую причастность, если лидер оппозиции Хуан Гуайдо не попросит об этом.

Понтифик заявил, что пока не читал письмо Мадуро, которое, по его словам, пришло в Ватикан через дипломатическую почту, передает Associated Press.

Беседуя с журналистами, направляющимися домой из Объединенных Арабских Эмиратов, он напомнил, что предыдущие дипломатические усилия Ватикана по содействию переговорам между Мадуро и оппозицией не принесли результата. Он настаивал на базовом дипломатическом требовании, что обе стороны в любом конфликте должны совместно запросить внешнее содействие или посредничество в переговорах.

"Я посмотрю письмо, я посмотрю, что можно сделать. Но предварительные условия состоят в том, что обе стороны просят об этом", - сказал он журналистам, не назвав Гуайдо по имени.

Однако, отмечается, оппозиция Венесуэлы во главе с Гуайдо ясно дала понять, что любые предложения о диалоге должны начинаться с согласования условий ухода Мадуро с поста президента.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.