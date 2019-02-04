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Ведущие страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Совместное заявление Союза, по неофициальной информации, ветировала Италия.

Ведущие страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Хуан Гуайдо
Фото: EPA/UPG

Страны Европейского Союза в понедельник начали признавать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Делается это по отдельности, потому что, по неофициальной информации, Италия несколько дней тому назад наложила вето на совместное заявление ЕС о признании Гуайдо.

Как сообщает Reuters, о признании Гуайдо уже заявили Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Швеция, Дания, Австрия.

31 января Европарламент проголосовал за признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Ханс написал в твиттере, что Мадуро не выполнил требования об объявлении новых выборов в восьмидневный срок, поэтому Британия вместе с европейскими союзниками объявляет о признании Гуайдо временным президентом до тех пор, пока в Венесуэле не удастся провести выборы, заслуживающие доверия.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Гуайдо признается временным президентом для обеспечения избирательного процесса.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.

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