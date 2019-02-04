Ведущие страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Страны Европейского Союза в понедельник начали признавать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Делается это по отдельности, потому что, по неофициальной информации, Италия несколько дней тому назад наложила вето на совместное заявление ЕС о признании Гуайдо.

Как сообщает Reuters, о признании Гуайдо уже заявили Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Швеция, Дания, Австрия.

31 января Европарламент проголосовал за признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Ханс написал в твиттере, что Мадуро не выполнил требования об объявлении новых выборов в восьмидневный срок, поэтому Британия вместе с европейскими союзниками объявляет о признании Гуайдо временным президентом до тех пор, пока в Венесуэле не удастся провести выборы, заслуживающие доверия.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) February 4, 2019

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Гуайдо признается временным президентом для обеспечения избирательного процесса.

Les Vénézuéliens ont le droit de s’exprimer librement et démocratiquement. La France reconnaît @jguaido comme « président en charge » pour mettre en œuvre un processus électoral. Nous soutenons le Groupe de contact, créé avec l’UE, dans cette période de transition. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 4, 2019

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.