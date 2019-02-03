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Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ

Никола Груевский в Македонии приговорен к заключению за коррупцию.

Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ
Фото: 10bez10.com

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский заявляет, что бежал в Венгрию, чтобы избежать двухлетнего заключения на родине, поскольку получил информацию о подготовке покушения на него.

Об этом сообщает Радио Свобода.

2 февраля в интервью македонскому телеканалу Sitel Груевский заявил, что первоначально намеревался пойти в тюрьму, несмотря на "сумасшедшие безосновательные обвинения".

"Но ... я получил информацию, что кто-то планирует мое уничтожение в тюрьме. Тогда я изменил свое мнение", - сказал экс-премьер.

По словам Груевского, информацию он получил от "хорошо информированных людей внутри тюрьмы".

"Я не могу публично объявить, кто стоит за этим сценарием, я этого пока не могу доказать. После этого я решил оставить Македонию", - сказал он.

Ранее Груевский уже заявлял, что получал угрозы убийства в Македонии. Эти заявления со скептицизмом воспринимали в правительстве премьер-министра Зорана Заева. Власти Македонии также отрицала политический характер преследования Груевского.

Никола Груевский, который имеет прочные связи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, бежал в Будапешт в ноябре 2018 после того, как был приговорен к двум годам заключения по обвинению в коррупции в Македонии. Будапешт приютил Груевского, объяснив это "политическим преследованием" последнего в Македонии.

Скопье выдало международный ордер на арест Груевского. С момента побега против экс-премьера Македонии выдвинули другие обвинения, связанные с коррупцией.

Груевский был премьером Македонии от 2006 до 2016 года

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