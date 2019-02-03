Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе
Ольга Богомолец попала в ДТП в Одессе
​В Киеве начался съезд партии "Народный фронт"
​В Киеве начался съезд партии "Народный фронт"
«Народный фронт» снова взял паузу
«Народный фронт» снова взял паузу
Яценюк решил не баллотироваться в президенты
Яценюк решил не баллотироваться в президенты
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
Скончался 35-летний рэпер Децл
Скончался 35-летний рэпер Децл
Зураб Аласанія: Жоден з політиків зі мною вже не розмовляє
Зураб Аласанія: Жоден з політиків зі мною вже не розмовляє
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
ГлавнаяМир

Мадуро намерен провести досрочные парламентские выборы

Выборы должны были состояться в 2020 году.

Мадуро намерен провести досрочные парламентские выборы
Николас Мадуро
Фото: EPA/UPG

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед своими сторонникам, заявил о возможности досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

Мадуро пояснил, что вопрос о переносе парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году, будет решать подконтрольная правительству Конституционная ассамблея. Голосование, как указал он, может быть перенесено на этот год.

При этом Мадуро назвал "буржуазным" действующий парламент, лидер которого Хуан Гуайдо ранее объявил себя исполняющим обязанности президента.

Требование провести досрочные президентские выборы, на чем сейчас настаивают многие страны, Мадуро ранее отверг, назвав их "бессмыслицей". "Если империалисты хотят новых выборов, то пусть подождут до 2025 года", - сказал он.

Напомним, Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны после того, как парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также