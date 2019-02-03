Мадуро намерен провести досрочные парламентские выборы

Выборы должны были состояться в 2020 году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед своими сторонникам, заявил о возможности досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

Мадуро пояснил, что вопрос о переносе парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году, будет решать подконтрольная правительству Конституционная ассамблея. Голосование, как указал он, может быть перенесено на этот год.

При этом Мадуро назвал "буржуазным" действующий парламент, лидер которого Хуан Гуайдо ранее объявил себя исполняющим обязанности президента.

Требование провести досрочные президентские выборы, на чем сейчас настаивают многие страны, Мадуро ранее отверг, назвав их "бессмыслицей". "Если империалисты хотят новых выборов, то пусть подождут до 2025 года", - сказал он.

Напомним, Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны после того, как парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.