Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу

Золотые слитки уже были взвешены и упакованы.

Власти Венесуэлы отложили отправку 20 тонн золота за границу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Стоимость этой партии золота оценивается в 850 миллионов долларов.

Золотые слитки уже были взвешены и упакованы, однако не покинули хранилище Центрального банка страны.

В четверг, 31 января, американский сенатор Марко Рубио заявил, что покупателем венесуэльского золота выступает Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов. Он предупредил компанию, а также перевозчика, который будет доставлять золото, что все они попадут под санкции США в случае проведения сделки, пишет Дождь.

Ранее помощник президента США Джон Болтон посоветовал банкирам, брокерам и посредникам не торговать золотом, нефтью и другими венесуэльскими товарами, «которые были украдены у народа Венесуэлы мафией Мадуро».

1 февраля Reuters рассказало о том, что правительство Венесуэлы планирует продать ОАЭ в общей сложности 29 тонн золота. По информации агентства, правительство Венесуэлы начало распродавать золотые запасы 26 января.

31 января сообщалось, что парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию. «Новая газета» написала о том, что грузовой Boeing-757 российской авиакомпании «Ерофей» дважды за последние десять дней летал из Москвы в Каракас и якобы вывез хранившееся в России золото, принадлежащее Венесуэле. Перед этим самолет приземлялся в Дубае, где обменял на наличные на сумму более 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия выступила в поддержку Мадуро. В свою очередь США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.