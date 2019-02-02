Полиция в Кабо-Верде изъяла почти десять тонн кокаина и арестовала 11 человек на российском судне, пришвартованном в столице - городе Прая.

По данным агентства Reuters, 9,5 тонны кокаина были изъяты после того, как судно, которое направлялось в Марокко из Южной Америки, пришвартовалось в порту Прая после смерти члена экипажа.

На фотографиях, предоставленных полицией в пятницу, в порту видны десятки пакетов, завернутых в пластиковые и тканевые мешки.

После прибытия в порт на судне сразу прошел обыск, поскольку полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности экипажа к контрабанде наркотиков.

Все 11 арестованных являются гражданами России.

Кабо-Верде - атлантический архипелаг с населением 500 тыс. человек у западного побережья Африки. Власти государства борются с бандами, перевозящими латиноамериканский кокаин в Европу через Африку.

Напомним, в августе 2018 года, в Аргентине сожгли 389 кг кокаина, обнаруженные в марте 2018 года в посольстве Российской Федерации. В феврале 2018 года полиция Аргентины раскрыла международную схему контрабанды наркотиков через посольство России в этой стране. Поводом для спецоперации стал инцидент в декабре 2016 года, когда в одном из помещений при посольстве РФ в Аргентине нашли 389 кг кокаина в 12 чемоданах.