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Еврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из Польши

Испорченное мясо с польской скотобойни могло попасть в 13 государств ЕС.

Еврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из Польши
Фото: www.agro-investor.ru

Еврокомиссия начинает расследование из-за скандала на скотобойной фабрике в Польше. В ближайший понедельник туда должны поехать представители контролирующих органов ЕС, чтобы проанализировать ситуацию, передает DW.

Речь идет о фабрике в Мазовецком воеводстве. Как стало известно после журналистского расследования польского телеканала TVN24, там, в частности, тайком убивали больных животных, после чего их мясо попадало в продажу.

Испорченное мясо с польской скотобойни могло попасть в 13 государств ЕС. В их числе - Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Однако список может измениться, подчеркнула представитель Еврокомиссии.

По словам польского министра сельского хозяйства и развития сельской местности Яна Кшиштофа Ардановского, выявленный случай является единственным. Подобный скандал наносит значительный ущерб репутации продовольствия из Польши, добавил он. Варшава отреагировала на случившееся, объявив усиленный контроль над бойнями.

В свою очередь, Чехия изъявила намерение проводить интенсивный контроль говядины из Польши. Власти Португалии заявили об уничтожении 99 килограммов подозрительного мяса. В Румынии "в качестве мер безопасности" изъяли у перевозчиков более 1,4 тонн мяса.

По информации Федерального ведомства Германии по защите прав потребителей и контролю за качеством пищевых продуктов, в ФРГ попало "относительно небольшое количество" (около 50 килограммов) польской продукции, доступ которой на прилавки уже закрыт.

В свою очередь, французский министр сельского хозяйства и продовольствия Дидье Гийом заявил, что во Францию попали 800 килограммов испорченного мяса, 150 из которых изъяты. Присутствует ли продукция польской скотобойни на местном рынке, пока неизвестно.

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