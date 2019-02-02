Бельгия примет оправданного гаагским судом экс-президента Кот-д'Ивуара

Гбагбо семь лет провел в заключении.

Белигия примет бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, который был первым в истории главой государства, представшим перед МУС по обвинению в преступлениях против человечества, но был оправдан.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на британское агентство Belga.

Такой выбор связан с тем, что Гбагбо имеет связи с Бельгией: здесь живет вторая супруга 73-летнего экс-президента.

Гбагбо, который правил в Кот-д'Ивуаре в 2001-2011 годах, последние семь лет провел в заключении. Президент обвинялся в разжигании гражданской войны и причастности к гибели тысяч граждан этой африканской страны.

Вооруженный конфликт вспыхнул в начале 2011 года после отказа Гбагбо признать результаты выборов 2010 года, которые он проиграл. По стране распространились акты насилия сторонников и противников Гбагбо, вооруженное противоборство привело к гибели около трех тысяч жителей Кот-д'Ивуара. После военного вмешательства Франции пост главы государства занял Алассан Уаттара – нынешний президент.

В 2011 году Гбагбо был задержан и с тех пор находился под стражей.

В январе 2019 года судьи Международного уголовного суда в Гааге оправдали Лорана Гбагбо. Сторона обвинения обжаловала решение МУС, до окончательного решения по апелляции экс-президент должен находиться на территории государства - участника МУС.