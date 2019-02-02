Британское издательство подписало Крым, как "оспариваемую Украиной и Россией" территорию

Одно из самых известных британских издательств детской литературы Usborne Publishing определяет Крымский полуостров в своих атласах как территорию, "оспариваемую Украиной и Россией". Об этом в своем Facebook написал журналист Алексей Мустафин.
"В издательстве Usborne не знают слова оссupied?", - написал журналист.
На сайте издательства можно найти примеры и других атласов, где о Крыме написано: "Владение этой территорией оспаривается Украиной и Россией", пишет Европравда.
Россия оккупировала Крым в 2014 году. Международное сообщество осуждает российские действия. Резолюция Генассамблеи ООН, принятая в декабре 2018, подтвердила недопустимость захвата территории АР Крым силой.
Ранее американское издание Bloomberg некорректно обозначило Крым на карте. Также сообщалось, что СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" из-за карты Украины без Крыма.