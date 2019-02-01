Киевский суд не стал объявлять капитана "Норда" в розыск и перенес заседание

В суд пришли только представитель прокуратуры и один из адвокатов.

Капитан арестованного судна "Норд" Владимир Горбенко не явился на заседание суда в Киеве, однако судья решил не объявлять его в розыск. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сегодня на заседание суда пришел только адвокат Александр Руденко и представитель обвинения из прокуратуры АР Крым.

Судья Оболонского райсуда Сергей Родионов выслушал пояснения адвоката о причинах отсутствия Горбенко на заседании и принял решение не объявлять Горбенко в розыск.

Во время судебного заседания сторона обвинения попросила перенести его, чтобы обвиняемый Горбенко мог лично защищать свои интересы. Об объявлении Горбенко в розыск он не ходатайствовал. Адвокат Александр Руденко согласился с прокурором.

Судья Родионов постановил перенести судебное заседание на 13 марта.

Напомним, в начале недели адвокат Максим Могильницкий заявил об исчезновении своего подзащитного. По словам адвоката, исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами. В Службе безопасности Украины опровергают причастность к исчезновению капитана керченского судна "Норд".

Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.