В прошлом году дети сообщили о 1418 случаях домашнего насилия, - Фацевич

В 2018 году полиция получила 1418 сообщений от детей о домашнем насилии. Статистику озвучил замглавы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в 2018 году зафиксировано 4,3 тыс. преступлений в отношении детей, от которых пострадали 4,7 тыс. детей. Почти 1500 несовершеннолетних стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений.

Фото: npu.gov.ua Статистика по преступлениям в отношении детей

При этом полиция все же констатирует снижение количества преступлений в отношении детей по сравнению с 2017 годом, когда таких преступлений было зафиксировано 4,6 тыс. Тогда жертвами стали 5 тыс. детей.

В 2018 году также зафиксировано 11,3 тыс. сообщений о пропаже детей. В большинстве случаей - более 10 тысяч - полиция нашла и вернула детей родителям в течение суток. Всего в Украине в розыске с учетом прошлых лет остается 46 детей.

В течение прошлого года ювенальные полицейские составили 70,6 тыс. админпротоколов, из которых 41,3 тыс. - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, полиция зафиксировала 2,4 тыс. случаев доведения несовершеннолетних до состояния опьянения. Из-за этого было аннулировано 780 предпринимательских лицензий на розничную торговлю алкоголем и сигаретами.

В рамках противодействия домашнему насилию участковыми рассмотрено более 115 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии.

Напомним, в 2019 году Национальная полиция планирует запустить мобильные группы противодействия домашнему насилию.