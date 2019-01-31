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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В ДТП с участием маршрутки под Одессой пострадали 13 человек, женщина погибла

При столкновение маршрутки и легкового автомобиля погибла женщина
Фото: od.npu.gov.ua
При столкновение маршрутки и легкового автомобиля погибла женщина

В Одесской области в результате ДТП маршрутки и легкового автомобиля пострадали 13 человек, одна женщина погибла. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Авария произошла сегодня днем на трассе Одесса - Измаил, вблизи села Николаевка. В результате столкновения погибла одна пассажирка маршрутки, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Фото: Киев Оперативный

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в ДТП участием трех автомобилей под Одессой погибли двое сотрудников полиции.

Фото: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

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