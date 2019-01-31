С начала войны на Донбассе погибли и пострадали до 43 тыс. человек, - ООН

В ООН подсчитали, что по состоянию на 31 января 2018 года число жертв конфликта на Донбассе насчитывает 40 - 43 тысячи человек. Об этом со ссылкой на представительство ООН в Украине пишет "Радио Свобода".

Среди жертв конфликта насчитывается 12,8-13 тысяч погибших. Из них 3320 - гражданские лица, в том числе 298 пассажиров рейса MH17, 4 тысячи украинских военных и 5,5 тысяч боевиков вооруженных формирований.

По данным ООН, 27,5-30 тысяч человек за указанное время были ранены, в том числе 7-9 тысяч гражданских лиц, 9-10 тыс. украинских военных и 12-13 тысяч боевиков.

Таким образом, за время конфликта доля погибших и пострадавших среди гражданского населения составляет 25-26%. Еще в 2014 году этот показатель держался на уровне 33-34%, то есть на одного погибшего гражданского приходились двое погибших участников боевых действий. А в 2018 году это количество составило 10-11%. Так же изменилась и статистика по раненным.

Напомним, по данным Минсоцполитики, по состоянию на август 2018 года в Украине были зарегистрированы 1 млн 518 тыс. внутренних переселенцев - беженцев из оккупированного Россией Крыма и Донбасса.