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Россия не приемлет присутствие международных наблюдателей в Керченском проливе

Допуск немецких и французских специалистов будет одноразовым.

Россия не приемлет присутствие международных наблюдателей в Керченском проливе
Фото: old.nr2.ru

Россия не согласна на постоянное присутствие международных наблюдателей в Керченском проливе, а допуск немецких и французских специалистов будет одноразовым. Об этом сегодня заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, пишет российское агентство ТАСС.

"Об этом и речи не может быть. Мы в качестве жеста доброй воли предложили одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", - сказал Карасин.

"Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что если они хотят направить одноразовую какую-то группу для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать. Но мы категорически против того, чтобы это увязывалось как-то с многосторонним форматом мониторинга, да еще включая Украину. То есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии", - подчеркнул он.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины, а также обыски украинских судов в Азовском море.

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