Печерский суд Киева снял арест со 108 участков земли из дела о "кооперативных схемах" в харьковском Лесопарке

Суд снял арест с 49 га земли в харьковском Лесопарке, фигурирующих в уголовном деле о "кооперативной схеме". Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рисенко.

Юрист приводит ссылки на материалы судебных разбирательств, где указано, что 17 января 2019 года Печерский районный суд Киева снял арест со спорных участков, так как следователь Генпрокуратуры не пришел на заседание суда. Судья Светлана Смык удовлетворила ходатайство защиты и сняла арест со всех участков, решение судьи обжалованию уже не подлежит.

Участки расположены в районе Белгородского шоссе около детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Номинальная стоимость одного из участков, площадью около 12 гектаров, составляет 57,2 миллиона гривен, пишет местное издание "Харьков Тудей".

С ходатайством об отмене ареста в суд обратился Вячеслав Григоренко, владевший этими участками в 2013-2014 годах. По информации Харьковского антикоррупционного центра, Григоренко также основал обслуживающий кооператив "Тихие улицы" вместе с Александрой Рудь, которая до недавнего времени была совладелицей компании по управлению активов "Ореола". Инвестиционными сертификатами этой компании владеют Михаил и Дмитрий Добкины.

Обращение в суд Вячеслав Григоренко обосновал тем, что он не имеет никакого отношения к расследованию Генпрокуратуры, не знаком ни с одним из фигурантов дела и ему не было объявлено о подозрении. В сообщении также отмечается, что следователь, по ходатайству которого был наложен арест на земельные участки, на судебное заседание 17 января не явился.

В деле о "кооперативной схеме" фигурируют более 90 обслуживающих кооперативов, которым незаконно предоставляли земельные участки общей площадью более 650 га и стоимостью более 4,05 млрд гривен на протяжение 2008-2014 годов. Разбирательство началось в 2016 году, когда Генпрокуратура начала расследование по факту незаконной передачи земли в частную собственность без рассмотрения профильной комиссией горсовета Харькова. Согласно версии прокуратуры, мэр Харькова, а также секретарь горсовета, его заместитель, руководитель департамента архитектуры и градостроительства добавляли решения в принятые протоколы заседаний и таким образом незаконно переоформили 108 земельных участков общей площадью около 49 га.

"В феврале 14-го в Харькове ̶п̶р̶я̶т̶а̶л̶и̶ срочно переоформляли 49 гектаров ̶у̶к̶р̶а̶д̶е̶н̶н̶о̶й̶ бесплатно полученной земли в самом центре Лесопарка. Рядом с домом Добкина, построенном на такой же земле. Скромные 49 га со скромной оценкой в миллионов 15 долларов. Переоформляли настолько быстро и грубо, что пришлось изобрести машину времени. Все участки оформили на нового владельца 14-го февраля. На основании документов, которые выданы через четыре дня – 18-го февраля. Нет вы не ошиблись. Регистраторы, в поте лица, зарегистрировали 108 участков на четыре дня раньше, чем на них появился пакет документов", - написал Рисенко.

В сентябре 2016 года Генпрокуратура провела в Харькове 120 обысков "по кооперативной схеме", а 16 января 2017 на эти участки был наложен арест, следствие даже направило в суд обвинительный акт в отношении участников преступной группы.

На данный момент арест с земельных участков снят, закрыто ли уголовное дело в отношении участников группы, не сообщается.

Рисенко связывает снятие ареста с тем, что Кернес активно включился в избирательную кампанию на выборах президента Украины и поддерживает Петра Порошенко. "Кернес так же внезапно заявляет о своей поддержке Порошенко на предстоящих выборах. И не только заявляет, но и неустанно трудится в поте лица – приглашает в Харьков Грановского, который усиленно начинает засевать новый округ, появляется предвыборная газета с гордыми фото мэра и Президента, предвыборные листовки «единомышленников», и, по странным слухам, именно мэр якобы формирует избирательный штаб Президента", написал Рисенко.

Следующее судебное заседание по делу о "кооперативной схеме", в котором обвиняемым проходит Михаил Добкин, состоится 31 января в Дзержинском районном суде Харькова.

Напомним, 10 августа 2018 года суд закрыл дело против Кернеса в связи с отказом прокуратуры участвовать в дебатах. Судья Андрей Антонов сообщил, что прокуроры не явились ни на одно из семи назначенных заседаний. Генпрокуратура обжаловала это решение и открыла дело против судьи Антонова, который подал в отставку и объяснил свое увольнение давлением на него.

20 сентября суд снял с рассмотрения апелляцию на закрытие дела Кернеса, а защита подала ходатайство о направлении производства в другой апелляционный суд.

Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса. Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, как заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.