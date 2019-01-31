Тимошенко: для повышения зарплат необходимо изменить финансовую, кредитную и бюджетную политику

Доходы украинцев в настоящее время в 3,5 раза ниже, чем в соседней Польше, и в 16 раз ниже, чем в среднем по объединенной Европе. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с общиной Лебединая на Сумщине.

Если мы хотим, чтобы наши врачи и преподаватели работали в Украине, должны увеличить доходы населения по крайней мере до уровня соседней Польши, подчеркнула председатель партии.

Однако, по ее словам, это будет стимулировать экономический подъем в самой стране, ведь чем больше товаров и услуг смогут покупать граждане, тем больше будет сбыт отечественных предприятий.

Для того, чтобы зарплаты росли, необходимо пересмотреть финансовую, кредитную и бюджетную политику, считает Тимошенко. Поддерживать надо не крупные монополии, а малый и средний бизнес, добавила она.

«Из бюджета последние годы выделяются огромные деньги на дотации монополиям, которые производят курятину. Миллиарды гривен! Хотя их производство полностью окупаемое. Когда мы посчитали, сколько им выделяли дотаций на эти монопольные компании, приближенные к власти, то получилось 350 грн дотаций на одну курицу. Я хочу спросить, где эти золотые куры?» - возмутилась политик.

Юлия Тимошенко также отметила, что в 2019 году 32% расходов бюджета пойдет на возврат необоснованных долгов, которые власть набрала за последние годы. На обслуживание долга идет 419 млрд грн в год, тогда как на оборону Украины тратит только 85 млрд грн, а Пенсионный фонд составляет 200 млрд грн.

Лидер «Батькивщины» отметила и необходимость укреплять гривну. Она отметила, что гривну обесценили в три раза искусственно, потому Национальным банком фактически руководят извне.

«Недавно Международное сообщество объявила результат оценки валют всех стран - нашу валюту признали самой слабой и наиболее недооцененной в Европе», - констатировала она, подчеркнув, что изменить финансовую политику нужно как можно быстрее, потому что «нам нужна стабильная и сильная гривна».