Патриарх Кирилл надеется, что его когда-то еще пустят в Украину

Московский патриарх Кирилл (Гундяев) надеется, что его когда-то еще пустят в Украину.

"Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая ситуация и конъюнктура - это такие скоропроходящие явления. Сегодня - одни политические силы, потом другие… У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви [Московского патриархата]", - цитирует священнослужителя агентство ТАСС.

Напомним, что последний раз Кирилл был в Украине в июле 2013 года, когда президентом еще был Виктор Янукович.