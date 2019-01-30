Альтернативы Минским договоренностям не существует, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что альтернативы Минским договоренностям не существует.

Об этом он заявил журналистам в среду в Минске, передает Интерфакс-Украина.

"Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу еще раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача", - сказал Мартин Сайдик.

Он подчеркнул, что все участники минского процесса должны сделать все необходимое для их полной имплементации.

Вместе с тем Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины. "Здесь мне нечего повторить по этому поводу", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Он также заявил, что не намерен комментировать реакцию сторон на свой план.

На днях в интервью австрийской газете Kleine Zeitung Мартин Сайдик сообщил о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По мнению главы МИД Украины Павла Климкина, мирный план представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе не содержит принципиально новых предложений и требует дальнейшей доработки.