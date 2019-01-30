Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
Порошенко раскритиковал предвыборные идеи Зеленского, Гриценко и Тимошенко
Порошенко раскритиковал предвыборные идеи Зеленского, Гриценко и Тимошенко
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Смартфоны Xiaomi: как защитить стильный гаджет
Смартфоны Xiaomi: как защитить стильный гаджет
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
“Титановый Джексон”: “Ты знаешь Васю, которого провожаешь на войну. Но возвращается совершенно другой человек"
“Титановый Джексон”: “Ты знаешь Васю, которого провожаешь на войну. Но возвращается совершенно другой человек"
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
«Или Порошенко, или Путин»
«Или Порошенко, или Путин»
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
ГлавнаяПолитика

Россия отказала украинскому консулу в посещении Павла Гриба

Это может свидетельствовать о сознательном сокрытии состояния здоровья украинца.

Россия отказала украинскому консулу в посещении Павла Гриба
Павел Гриб
Фото: unn.com.ua

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к политзаключенному украинцу Павлу Грибу. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с получением 29 января 2019 отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешение на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", - сказано в комментарии.

МИД считает данные действия российских властей нарушением взятых на себя международных обязательств, в том числе предусмотренных ст. 13 Консульской конвенции между Украиной и Россией. Украина считает такие действия России сознательными и направленными на сокрытие настоящего состояния здоровья Гриба.

Напомним, 29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Грибу срочно необходима операция на сердце. На прошлой неделе отец политзаключенного, Игорь Гриб, сообщал, что Павлу стало плохо прямо на заседании суда, ему вызвали "скорую", врачи которой сделали обезболивающий укол, однако заседание не было прервано.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также