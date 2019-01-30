Россия отказала украинскому консулу в посещении Павла Гриба

Это может свидетельствовать о сознательном сокрытии состояния здоровья украинца.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к политзаключенному украинцу Павлу Грибу. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с получением 29 января 2019 отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешение на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", - сказано в комментарии.

МИД считает данные действия российских властей нарушением взятых на себя международных обязательств, в том числе предусмотренных ст. 13 Консульской конвенции между Украиной и Россией. Украина считает такие действия России сознательными и направленными на сокрытие настоящего состояния здоровья Гриба.

Напомним, 29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Грибу срочно необходима операция на сердце. На прошлой неделе отец политзаключенного, Игорь Гриб, сообщал, что Павлу стало плохо прямо на заседании суда, ему вызвали "скорую", врачи которой сделали обезболивающий укол, однако заседание не было прервано.