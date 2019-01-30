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​В России снова пригрозили полностью заблокировать Telegram

Роскомнадзор возобновил практику массовой блокировки IP-адресов.

​В России снова пригрозили полностью заблокировать Telegram
Telegram
Фото: EPA\UPG

В России продолжают блокировать популярный мессенджер Telegram.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Иванова.

"Я не думаю, что он будет работать долго. Государство не может себе позволить не исполнять собственные решения", - заявил чиновник.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор возобновил практику массовой блокировки IP-адресов. Это связали с новой волной борьбы с Telegram.

Напомним, в России Telegram пытаются заблокировать с апреля 2018 года. Причиной для блокировки стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Сопутствующие блокировки коснулись IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

Роскомнадзор также попросил удалить Telegram из онлайн-магазинов.

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал, что полностью заблокировать Telegram не удастся.

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