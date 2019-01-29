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Мэй заявила о намерении внести "значительные" изменения в соглашение о Brexit

Премьер призвала депутатов продемонстрировать ЕС, чего они хотят.

Мэй заявила о намерении внести "значительные" изменения в соглашение о Brexit
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей
Фото: EPA/UPG

Выступая в парламенте незадолго до голосования по соглашению о Brexit, премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что стремится внести в соглашение "значительные" изменения, передает DW.

Во вторник, 29 января, Тереза Мэй заявила, что голосование в Палате общин относительно так называемого плана "Б" по соглашению о выходе страны из состава Евросоюза является шансом показать ЕС, чего хотят британские законодатели.

"Сегодня у нас есть шанс показать Европейскому Союзу, что потребуется для того, чтобы получить соглашение в Палате общин, что нужно, чтобы выйти из путаницы, раскола и неопределенности, которые сейчас нависают над нами", - заявила Мэй во время выступления в британском парламенте.

Британский премьер отметила, что понимает, что законодатели не хотят утверждать соглашение о выходе из ЕС в том виде, в котором она сейчас существует. "Сегодня нам нужно послать четкое сообщение о том, чего мы хотим", - добавила руководитель британского правительства.

Кроме того, Тереза Мэй заявила, что хочет повторных переговоров с Евросоюзом по соглашению об Brexit, чтобы внести в него "значительные" изменения. При этом она предполагает серьезное сопротивление со стороны Брюсселя.

Ранее сообщалось, что повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля.

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