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США выдвинули компании Huawei официальные обвинения в шпионаже

США выдвинули компании Huawei официальные обвинения в шпионаже
Фото: EPA/UPG

Власти США выдвинули официальные обвинения против телекоммуникационной компании Huawei по поводу промышленного шпионажа и мошенничества, связанного с нарушением санкций против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана. С заявлением об этом выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер.

Сообщается, что дело о похищении коммерческой тайны длится с 2014 года, а сами события произошли в 2012 году. Речь идет о посылке Huawei своих инженеров в американскую компанию T-Mobile, чтобы познакомиться с работой робота Tappy, который имитирует использование смартфонов.

Кроме того, Минюст США решил, что Huawei совершила банковское мошенничество, поскольку предоставила недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением.

Напомним, накануне из-за скандала с компанией подал в отставку посол Канады в Китае Джон Маккалум.

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