​США сняли санкции с компаний российского олигарха Дерипаски

Все санкции в отношении самого Дерипаски остались в силе.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 27 января сняло санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски: En+, UC Rusal и "Евросибэнерго".

Об этом говорится на сайте OFAC.

Решение было принято в связи с тем, что российский миллиардер отказался от контроля над этими компаниями. Большинство членов совет директоров компаний En+ и UC Rusal будет принадлежать независимым директорам, которые никак не связаны ни бизнесом, ни лично с Дерипаской, а значительная часть голосов в En+ будет у граждан США. После снятия санкций компании будут работать в режиме беспрецедентной открытости перед минфином США, говорится в сообщении.

Все санкции в отношении самого Дерипаски остались в силе.

Напомним, в 2018 году Минфин США опубликовал "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина. осле этого были введены санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список в числе прочих попал и концерн "Русал" Дерипаски.

После объявления санкций основной актив Дерипаски "Русал" оказался на грани технического дефолта. Компания объявила о добровольном делистинге (прекращении торговли акциями) с биржи Euronext в Париже и о том, что будет торговать своими бумагами лишь на площадках в Гонконге и Москве.

Позже США заявили о готовности снять санкции с "Русала", если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.