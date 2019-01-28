Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Наркоманы разбирали мину в подъезде жилого дома в Киеве
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
ГлавнаяМир

​США сняли санкции с компаний российского олигарха Дерипаски

Все санкции в отношении самого Дерипаски остались в силе.

​США сняли санкции с компаний российского олигарха Дерипаски
Фото: EPA/UPG

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 27 января сняло санкции с трех компаний российского олигарха Олега Дерипаски: En+, UC Rusal и "Евросибэнерго".

Об этом говорится на сайте OFAC.

Решение было принято в связи с тем, что российский миллиардер отказался от контроля над этими компаниями. Большинство членов совет директоров компаний En+ и UC Rusal будет принадлежать независимым директорам, которые никак не связаны ни бизнесом, ни лично с Дерипаской, а значительная часть голосов в En+ будет у граждан США. После снятия санкций компании будут работать в режиме беспрецедентной открытости перед минфином США, говорится в сообщении.

Все санкции в отношении самого Дерипаски остались в силе.

Напомним, в 2018 году Минфин США опубликовал "кремлевский список", предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.  осле этого были введены санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список в числе прочих попал и концерн "Русал" Дерипаски.

После объявления санкций основной актив Дерипаски "Русал" оказался на грани технического дефолта. Компания объявила о добровольном делистинге (прекращении торговли акциями) с биржи Euronext в Париже и о том, что будет торговать своими бумагами лишь на площадках в Гонконге и Москве.

Позже США заявили о готовности снять санкции с "Русала", если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также