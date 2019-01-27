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В Гааге 7 человек ранены при взрыве в жилом доме

Существенно пострадала внешняя стена 3-этажного здания.

Взрыв произошел по неизвестной причине в жилом доме в Гааге. Как сообщает Euronews со ссылкой на местную службу спасения, из-под завалов вывели троих людей, еще один пострадавший находится под обрушившимися конструкциями.

По данным спасателей, пострадали 9 человек, семерым понадобилась госпитализация.

Причина взрыва на данный момент не установлена, предполагается, что это мог быть взрыв бытового газа.

На месте работают сотрудники полиции и спасательных служб. По данным местных СМИ, спасатели эвакуируют жильцов из прилегающих зданий, так как строение признано "неустойчивым".

Напомним, 31 января в российском Магнитогорске при взрыве в жилом доме погибли 39 человек.

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