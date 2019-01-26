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В России время празднования свадьбы в кафе взорвался газовый баллон, пострадали более 30 человек

Погибших нет.

В России время празднования свадьбы в кафе взорвался газовый баллон, пострадали более 30 человек
Фото: kievskaya.com.ua

В Саратовской области России в результате взрыва в кафе пострадали более 30 человек. Шесть из них госпитализированы со значительными ожогами тела, сообщает Интерфакс.

По информации МЧС, погибших нет, два человека в тяжелом состоянии.

По данным собеседника агентства, у шести "тяжелых" ожоги свыше 25% тела.

Также источник добавил, что среди пострадавших есть двое детей, 4-х и 6-и лет, их травмы не серьезны, угрозы жизни и здоровья нет.

Взрыв произошел в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы.

По предварительным данным, в кафе взорвался газовый баллон. Начался пожар на площади 55 кв.м. В момент взрыва в кафе находились 35 человек, в том числе трое детей. Погибших нет.

В последний месяц в России произошел ряд происшествий с газовым оборудованием, которые привели к человеческим жертвам.

В городе Шахты Ростовской области в результате взрыва газа в многоэтажном доме 14 января погибли 5 человек.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома.  Из-под обломков дома извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей.

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