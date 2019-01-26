Перед тем, как объявить себя президентом Венесуэлы, Гуайдо тайно посетил США, - АР

Он информировал американских чиновников о стратегии оппозиции по противостоянию Мадуро.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо перед тем, как провозгласить себя временным президентом страны, совершил ряд секретных зарубежных поездок. Об этом в пятницу, 25 января, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на соратников Гуайдо, представителей латиноамериканских правительств, США и Канады.

Один из соратников Гуайдо, бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма сообщил, что в середине декабря спикер венесуэльского парламента тайно ездил в Вашингтон, Колумбию и Бразилию, чтобы рассказать тамошним чиновникам, как оппозиция Венесуэлы начнет массовые акции протеста, приурочив их к инаугурации переизбранного президента Николаса Мадуро 10 января.

Чтобы покинуть Венесуэлу, Гуайдо прокрался через «незаконную» границу с Колумбией, пишет издание. Ведь большая ее часть, согласно приказу Мадуро, остается закрытой. Открыт только пограничный участок в венесуэльском штате Тачира.

К этому плану, по данным собеседника СМИ, Гуайдо был вынужден прибегнуть, чтобы не вызывать подозрений у сотрудников иммиграционной службы, которые иногда задерживают оппозиционных деятелей в аэропорту и не позволяют им выезжать за границу.

Также из-за жестких мер местного правительства весь процесс дополнялся передачей зашифрованных текстовых сообщений. Для доставки таких сообщений, по словам американского чиновника, который также знает об этих переговорах, использовались посредники.

Общались таким образом, по его данным, политический наставник Гуайдо и венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес. Последний находится под домашним арестом после того, как попытался организовать массовое восстание против Мадуро в 2014 году, замечает AP.

Как отмечает агентство, решение Гуайдо напрямую бросить вызов действующей власти в Венесуэле стало возможным лишь благодаря решительной поддержке со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая, в свою очередь, обеспечила хор поддержки со стороны консервативных правительств стран Латинской Америки, незамедлительно признавших Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

"Это первый случай за последние как минимум пять лет, когда оппозиция Венесуэлы продемонстрировала способность к серьезному сплочению", - констатировал один из канадских дипломатов.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо новым временным президентом. В стране начались массовые протесты.

К настоящему моменту Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

Поддержку Мадуро выразил президент РФ Владимир Путин, заявив, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне". Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу с целью защищать Мадуро прилетели наемники "ЧВК Вагнера", которых связывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Таким образом, политик обеспечил себе пребывание на посту президента до 2025 года. Не признав его победу, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы.