ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Війна

Умєров розповів про два дні зустрічей із Віткоффом щодо плану миру

Переговори продовжуватимуться і надалі.

Фото: Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у Facebook розповів про хід перемовин зі спеціальним посланцем США Стівеном Віткоффом.

Умєров разом з начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим вже упродовж двох днів обговорюють з радником Дональда Трампа "просування реалістичного та дієвого шляху досягнення миру в Україні".

За словами секретаря РНБО, Віткофф поділився результатами зустрічі американської сторони з росіянами. Було узгоджено рамки домовленостей у сфері безпеки. Сторони також говорили про необхідні засоби стримування для забезпечення миру і погодилися, що поступ у переговорах залежить від готовності Росії продемонструвати відданість миру, здійснивши кроки до деескалації та припинення вбивств. 

Умєров, Гнатов та Віткофф розглянули "Програму майбутнього розвитку" щодо відбудови України та економічної взаємодії зі Сполученими Штатами.

Переговори продовжаться у суботу, це буде вже сьома зустріч з Віткоффом за останні два тижні.
