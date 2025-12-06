Умєров розповів про два дні зустрічей із Віткоффом щодо плану миру

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у Facebook розповів про хід перемовин зі спеціальним посланцем США Стівеном Віткоффом.

Умєров разом з начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим вже упродовж двох днів обговорюють з радником Дональда Трампа "просування реалістичного та дієвого шляху досягнення миру в Україні".

За словами секретаря РНБО, Віткофф поділився результатами зустрічі американської сторони з росіянами. Було узгоджено рамки домовленостей у сфері безпеки. Сторони також говорили про необхідні засоби стримування для забезпечення миру і погодилися, що поступ у переговорах залежить від готовності Росії продемонструвати відданість миру, здійснивши кроки до деескалації та припинення вбивств.

Умєров, Гнатов та Віткофф розглянули "Програму майбутнього розвитку" щодо відбудови України та економічної взаємодії зі Сполученими Штатами.

Переговори продовжаться у суботу, це буде вже сьома зустріч з Віткоффом за останні два тижні.