Бомбардувальні дрони ГУР скинули на російські позиції листівки: нагадали про відповідальність за злочини

«Кожен окупант має вибір: скласти зброю та зберегти життя, або продовжувати служити кремлівським вождям — і загинути», - наголосила українська розвідка.

До Дня Збройних Сил України воїни підрозділів активних дій ГУР провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з військовослужбовцями РФ.

У розвідці повідомили, що важкі бомбардувальні дрони доставили на російські позиції тематичні листівки з нагадуванням про персональну відповідальність за участь у війні проти України, а також про наслідки, які настають за виконання злочинних наказів.

«Воєнні розвідники нагадали — кожен окупант має вибір: скласти зброю та зберегти життя, або продовжувати служити кремлівським вождям — і загинути», - зазначили в ГУР.

Розвідка додала, що акцію «підсилили» роботою ударних дронів.