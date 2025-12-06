ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСуспільствоВійна

Бомбардувальні дрони ГУР скинули на російські позиції листівки: нагадали про відповідальність за злочини

«Кожен окупант має вибір: скласти зброю та зберегти життя, або продовжувати служити кремлівським вождям — і загинути», - наголосила українська розвідка.

Бомбардувальні дрони ГУР скинули на російські позиції листівки: нагадали про відповідальність за злочини
операція ГУР із тематичними листівками для росіян

До Дня Збройних Сил України воїни підрозділів активних дій ГУР провели інформаційно-роз’яснювальну роботу з військовослужбовцями РФ.

У розвідці повідомили, що важкі бомбардувальні дрони доставили на російські позиції тематичні листівки з нагадуванням про персональну відповідальність за участь у війні проти України, а також про наслідки, які настають за виконання злочинних наказів.

«Воєнні розвідники нагадали — кожен окупант має вибір: скласти зброю та зберегти життя, або продовжувати служити кремлівським вождям — і загинути», - зазначили в ГУР.

Розвідка додала, що акцію «підсилили» роботою ударних дронів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies