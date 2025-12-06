Зеленський, Гнатов і Умєров провели довгу розмову з Віткоффом і Кушнером

«Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир», - запевнив президент.

Володимир Зеленський із начальником Генштабу Андрієм Гнатовим і Секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели довгу телефонну розмову зіз представниками США і Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За словами Зеленського, сторони «приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому».

«Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир. Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою», - повідомив глава держави.

Президент також зазначив, що чекає Умєрова і Гнатова з детальним звітом. «Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови», - додав Зеленський.