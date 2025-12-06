Єврокомісія заявила, що рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС, а не США

Європейська комісія прокоментувала оновлену Стратегію національної безпеки США і наголосила, що високо цінує трансатлантичні відносини, однак наполягає на провідній ролі Євросоюзу у визначенні власної політики.

Про це зазначив речник ЄС, передає «Європейська правда».

Він сказав, що у документі США правильно визначили «пріоритетне значення припинення війни Росії проти України», а також звернули увагу на процеси у Західній півкулі, що мають безпосередній вплив на безпеку Америки.

«Ми повністю погоджуємося з тим, що Європа залишається стратегічно і культурно важливою для Сполучених Штатів, а трансатлантична торгівля — одним зі стовпів світової економіки та американського процвітання», — сказав представник Єврокомісії.

Водночас Єврокомісія підкреслила, що ЄС цілеспрямовано зменшує залежність від США у сфері оборони.

«Ми продовжуватимемо конструктивну співпрацю, забезпечуючи конкурентоспроможність Європи. Трансатлантичне партнерство залишається унікальним, і союзники разом сильніші», — наголосив речник.

При цьому він окремо уточнив, що Брюссель не збирається поступатися автономією у питаннях регулювання, свободи слова чи підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах: «Рішення, що стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом для Європейського Союзу».