Єврокомісія заявила, що рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС, а не США

Європейська комісія прокоментувала оновлену Стратегію національної безпеки США і наголосила, що високо цінує трансатлантичні відносини, однак наполягає на провідній ролі Євросоюзу у визначенні власної політики.
Про це зазначив речник ЄС, передає «Європейська правда».
Він сказав, що у документі США правильно визначили «пріоритетне значення припинення війни Росії проти України», а також звернули увагу на процеси у Західній півкулі, що мають безпосередній вплив на безпеку Америки.
«Ми повністю погоджуємося з тим, що Європа залишається стратегічно і культурно важливою для Сполучених Штатів, а трансатлантична торгівля — одним зі стовпів світової економіки та американського процвітання», — сказав представник Єврокомісії.
Водночас Єврокомісія підкреслила, що ЄС цілеспрямовано зменшує залежність від США у сфері оборони.
«Ми продовжуватимемо конструктивну співпрацю, забезпечуючи конкурентоспроможність Європи. Трансатлантичне партнерство залишається унікальним, і союзники разом сильніші», — наголосив речник.
При цьому він окремо уточнив, що Брюссель не збирається поступатися автономією у питаннях регулювання, свободи слова чи підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах: «Рішення, що стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом для Європейського Союзу».
- Як відомо, нову Стратегію нацбезпеки США оприлюднили 4 грудня. Документ визначає зовнішньополітичні пріоритети Вашингтона, зокрема, орієнтацію на відновлення стратегічної стабільності у відносинах із Росією, передачу Європі більшої відповідальності за її оборону та запобігання подальшому розширенню НАТО.
- Голова дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи документ, сказала, що окремі критичні тези американської адміністрації можуть мати підстави, однак Європа має впевненіше відстоювати власну силу та свої позиції, передусім у відносинах із Росією.