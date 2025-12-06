У ПАР в барі сталася стрілянина. Загинули 11 людей, зокрема дитина

Щонайменше 11 людей, включно з трирічним хлопчиком, загинули в суботу після стрілянини в нелегальному барі в південноафриканському місті Преторія.

Як пише Reuters, про це повідомила поліція, додавши, що розпочато розшук трьох невстановлених підозрюваних.

Ще 14 людей дістали поранення під час інциденту в тауншипі Соулсвілль, йдеться у заяві.

Поліція не уточнила, чи стрілянина сталася всередині, чи біля нелегального бару, відомого місцевим жителям як "шебін".

"Троє неповнолітніх серед загиблих, зокрема хлопчики віком 3 і 12 років та 16-річна дівчина", – повідомила Південноафриканська поліцейська служба.

Південна Африка має один із найвищих рівнів убивств у світі – у середньому близько 60 щодня.