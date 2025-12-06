Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСвіт

У ПАР в барі сталася стрілянина. Загинули 11 людей, зокрема дитина

Поліція шукає трьох підозрюваних.

У ПАР в барі сталася стрілянина. Загинули 11 людей, зокрема дитина
Південноафриканські поліцейські сили, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 11 людей, включно з трирічним хлопчиком, загинули в суботу після стрілянини в нелегальному барі в південноафриканському місті Преторія.

Як пише Reuters, про це повідомила поліція, додавши, що розпочато розшук трьох невстановлених підозрюваних.

Ще 14 людей дістали поранення під час інциденту в тауншипі Соулсвілль, йдеться у заяві.

Поліція не уточнила, чи стрілянина сталася всередині, чи біля нелегального бару, відомого місцевим жителям як "шебін".

"Троє неповнолітніх серед загиблих, зокрема хлопчики віком 3 і 12 років та 16-річна дівчина", – повідомила Південноафриканська поліцейська служба.

Південна Африка має один із найвищих рівнів убивств у світі – у середньому близько 60 щодня.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies