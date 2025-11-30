Reuters: у США внаслідок стрілянини на сімейному святі четверо людей загинули, 14 отримали поранення

Трагедія сталася під час дитячого дня народження.

У місті Стоктон на півночі Каліфорнії США сталася масова стрілянина під час родинного святкування, унаслідок якої загинули четверо людей, а ще 14 отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався під час дитячого дня народження. Про трагедію повідомив у Facebook заступник мера Стоктона Джейсон Лі, зазначивши, що перебуває в контакті з працівниками правоохоронних органів і наполягатиме на отриманні повної інформації про подію.

«Ми можемо підтвердити, що приблизно 14 осіб постраждали від вогнепальної зброї, а чотирьох жертв визнано загиблими», — йдеться у повідомленні офісу шерифа округу Сан-Хоакін у соцмережі X.

Слідство триває, і наразі інформації про можливого стрільця влада не оприлюднює. Попередні дані свідчать, що напад міг бути цілеспрямованим, однак слідчі розглядають усі версії.