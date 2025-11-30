Помер бельгійський солдат, який отримав поранення під час навчань НАТО у Литві

Помер бельгійський солдат, який отримав поранення під час мінометних навчань місії НАТО в Литві.

Про це повідомив міністр оборони Тео Франкен, пишуть Belga News.

Солдат артилерійського батальйону в Брасхааті отримав поранення, що загрожують життю, у п'ятницю. Він був госпіталізований до цивільної лікарні, де в суботу помер від отриманих травм.

Федеральна прокуратура заявила, що розпочала розслідування інциденту.

Міністерство оборони також вже розпочало внутрішнє розслідування для з'ясування точних обставин аварії.