Помер бельгійський солдат, який отримав поранення під час навчань НАТО у Литві

Помер бельгійський солдат, який отримав поранення під час мінометних навчань місії НАТО в Литві.
Про це повідомив міністр оборони Тео Франкен, пишуть Belga News.
Солдат артилерійського батальйону в Брасхааті отримав поранення, що загрожують життю, у п'ятницю. Він був госпіталізований до цивільної лікарні, де в суботу помер від отриманих травм.
Федеральна прокуратура заявила, що розпочала розслідування інциденту.
Міністерство оборони також вже розпочало внутрішнє розслідування для з'ясування точних обставин аварії.
- Майже 200 бельгійських солдатів дислоковано в Литві з літа в рамках операції НАТО “Передові сухопутні сили” – у складі бойових багатонаціональних груп, розташованих в країнах Східної Європи.
- Їхнє розгортання зазвичай триває до кінця січня.