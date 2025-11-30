Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСвіт

Помер бельгійський солдат, який отримав поранення під час навчань НАТО у Литві

Федеральна прокуратура розпочала розслідування інциденту.

Помер бельгійський солдат, який отримав поранення під час навчань НАТО у Литві
Фото: EPA/UPG

Помер бельгійський солдат, який отримав поранення під час мінометних навчань місії НАТО в Литві.

Про це повідомив міністр оборони Тео Франкен, пишуть Belga News.

Солдат артилерійського батальйону в Брасхааті отримав поранення, що загрожують життю, у п'ятницю. Він був госпіталізований до цивільної лікарні, де в суботу помер від отриманих травм.

Федеральна прокуратура заявила, що розпочала розслідування інциденту.

Міністерство оборони також вже розпочало внутрішнє розслідування для з'ясування точних обставин аварії.

  • Майже 200 бельгійських солдатів дислоковано в Литві з літа в рамках операції НАТО “Передові сухопутні сили” – у складі бойових багатонаціональних груп, розташованих в країнах Східної Європи.
  • Їхнє розгортання зазвичай триває до кінця січня.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies